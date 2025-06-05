Подмосковье вошло в число лидеров по количеству заявок на конкурс для тренеров проекта «СпортТрек»

Подмосковье вошло в пятерку лидеров по итогам заявочной кампании на конкурс для тренеров проекта «СпортТрек» президентской платформы «Россия — страна возможностей», принять участие в нем захотел 81 житель. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Новый сезон конкурса будет основан на работе с тренерским сообществом в формате конкурса для тренеров, он состоит из двух треков - для профессиональных тренеров и для тренеров-любителей. Вскоре участникам предстоит пройти дистанционную оценку навыков и компетенций.

«Конкурс для тренеров от «СпортТрека» мы запустили по запросу выпускников президентской платформы. Чтобы официально работать тренером, даже для своих сверстников, нужно получить диплом», — сказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Сильнейшие участники, которые наберут наибольшее количество баллов, смогут пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования. После этого они получат приглашение на финальное мероприятие проекта в ноябре. Там для участников организуют встречи с гостями из сферы спортивной индустрии, стратегическую сессию, посвященную инструментам вовлечения в массовый спорт и не только.

В состав жюри конкурса войдут заслуженный тренер России, главный тренер национальной сборной России по баскетболу 3×3 Владимир Агабабьян, бывший главный тренер студенческой сборной России по баскетболу Андрей Павленко и не только.

Отметим, что проект реализуют в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.