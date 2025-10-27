Подмосковье вошло в пятерку регионов-лидеров по количеству заявок на второй сезон премии Президентской платформы «Россия — страна возможностей», заявки подали более 58 тыс. участников из 89 регионов России и 58 стран мира, в том числе свыше 3,2 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В пресс-службе уточнили, что наибольшее число заявок поступило в номинациях «Образование», «Культура» и «Добрые дела». Финалистов и победителей премии определят по итогам экспертного совета и народного голосования.

«С каждым годом сообщество премии становится сильнее. Уверен, что в финал выйдут лучшие, и именно они будут удостоены премии «Россия — страна возможностей», — отметил первый заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

По итогам экспертной оценки 100 анкет финалистов выйдут в этап народного голосования. Его проведут в мессенджере MAX.

Финалистов и победителей объявят в декабре 2025 года, они получат поддержку в реализации своего проекта, возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж», медийную поддержку и не только. Их также ждут специальные возможности от партнеров. В частности, индивидуальное сопровождение лауреатов спецноминации «Страну меняют люди», участие в программе наставничества совместно с Движением Первых, приглашения на мероприятия Росмолодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.