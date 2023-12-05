Подмосковье выиграло сразу в нескольких номинациях Национальной гостиничной премии-2023

Городской округ Коломна представил Подмосковье и впервые одержал победу на Национальной гостиничной премии в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек». Об этом рассказали в региональном Министерстве культуры и туризма.

Также победителями премии от региона стали:

Лучший мини-отель (до 15 номеров) — Вилла-отель «Provence» (Наро-фоминский городской округ);

Лучший загородный отель — Бутик-отель Seneshal luxury resort & spa (городской округ Солнечногорск);

Лучший сайт отеля — Les art resort (Рузский городской округ).

А Ленинский городской округ отличился сразу в нескольких категориях: Лучшая концепция продвижения отеля — Palmira garden hotel & spa, Персона года — Дацина Дарья Дмитриевна (коммерческий директор Seneshal), а также Лучший spa-отель — Palmira garden hotel & spa.

Отмечается, что в этом году на конкурс было подано около четырехсот заявок, в финал премии вышли сто шестьдесят пять номинантов из сорока четырех регионов нашей страны. Самые активные традиционно Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская и Московская область, Алтай, Сочи, Минеральные воды, Крым.

Ранее стало известно, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поедет в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.