Губернатор Подмосковья встретится с президентом Белоруссии

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поедет в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Эту тему, а также перспективы сотрудничества губернатор обсудил с послом республики в России Дмитрием Крутым.

Воробьев подчеркнул, что Подмосковье и Белоруссию связывают добрые, теплые отношения.

«Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и наши областные компании активно развиваются на белорусском рынке. Отношения, в том числе принято измерять ростом деловой активности. Наш товарооборот за прошедшие 5 лет с 2,2 млрд долларов увеличился до более чем 5 млрд», — сказал он.

Белоруссия входит в тройку основных торгово-экономических партнеров Подмосковья, а также является главным партнером региона по экспорту. Дмитрий Крутой добавил, что Московской область для республики является «номером один» среди остальных российских регионов.

«У нас самый высокий товарооборот — плюс 27% в прошлом году, самое большое количество кооперационных проектов. Более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории Подмосковья. Кроме обычной торговли и кооперации нам нужны новые инвестпроекты», — отметил посол.

Подмосковье экспортирует электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, а также продукты питания и продукция АПК. Из Белоруссии в область поставляют продукцию машиностроения, текстильные изделия, продукты питания и мебель.

Ранее губернатор Московской области отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.