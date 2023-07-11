Подмосковье завоевало восемь наград на фестивале «Диво России»

Как сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма, на конкурс из разных регионов страны было подано почти 1,2 тысячи видеопроектов — это репортажи, короткометражки, а также документальные и анимационные фильмы о туризме.

До финала дошли свыше 250 работ. Представители Московской области по сумме баллов обошли в том числе Алтайский край, а также Мурманскую, Ленинградскую и Волгоградскую области, уточнили в ведомстве.

Так, победу в двух номинациях — «События и люди» и «Промышленный туризм» — завоевали авторы детской программы «Продленка». На втором месте видеоролик с названием «Северный Кунсангар. Тибет в Павловском Посаде». Также второе место в трех номинациях — «Событийный туризм», «Доступный и социальный туризм» и «Гастрономический туризм» — завоевала команда Павлово-Посадского музейно-выставочного комплекса.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей», где Большой театр впервые выступил полным составом.