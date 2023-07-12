Подмосковная детская театральная студия стала лауреатом международного фестиваля

Подмосковный коллектив представил на суд жюри постановку «Балаганчик братьев Гримм». Наградой для «Созвездия» стал диплом первой степени.

Студия создана в сельском ДК «Быково» в 2019 году. За это сравнительно короткое время он проделал серьезный творческий путь. Коллектив, которым руководит НадеждаЕльчанинова, желанный гость на многих мероприятиях. Спектакли пользуются большим успехом. Отметим, что костюмы и декорации ребята часто шьют и делают сами.

Ранее сообщалось, что подмосковного водителя пожарной техники наградили за спасение тонущего ребенка.