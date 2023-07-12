Подмосковная детская театральная студия стала лауреатом международного фестиваля
Фото: [Пресс-служба городского округа Подольск]
В поселке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край) состоялся традиционный Международный фестиваль «Таланты России». Среди лауреатов творческого конкурса детская театральная студия «Созвездие» из городского округа Подольск.
Подмосковный коллектив представил на суд жюри постановку «Балаганчик братьев Гримм». Наградой для «Созвездия» стал диплом первой степени.
Студия создана в сельском ДК «Быково» в 2019 году. За это сравнительно короткое время он проделал серьезный творческий путь. Коллектив, которым руководит НадеждаЕльчанинова, желанный гость на многих мероприятиях. Спектакли пользуются большим успехом. Отметим, что костюмы и декорации ребята часто шьют и делают сами.
Ранее сообщалось, что подмосковного водителя пожарной техники наградили за спасение тонущего ребенка.