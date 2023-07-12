Подмосковного водителя пожарной техники наградили за спасение тонущего ребенка

Трагедия едва не произошла на реке Осетр. Подросток, не умеющий плавать, на надувном матрасе оказался далеко от берега, где перевернулся и стал тонуть. Михаил Мазепов не растерялся и подоспел на помощь.

В местном отделении «Мособлпожспаса» глава Зарайска Виктор Петрущенко наградил спасителя мальчика благодарственным письмом. Школьнику, который также присутствовал на собрании трудового коллектива, пожелал научиться плавать и вручил сертификат на занятия в бассейне.

«Мособлпожспас» напоминает, что лето в разгаре и настоятельно просит родителей не оставлять детей одних на воде.

Ранее сообщалось, что Росгвардия проводит специальные тренировки в подмосковных школах.