Подмосковная команда «Карусель» завоевала «золото» на Кубке России по софтболу

Команда обыграла клуб «Индианс» из Москвы со счетом 5:3. Подмосковные коллективы «Звезда» и «ОСШОР» боролись за третье место, в результате бронзовых наград удостоились софтболистки «Звезды». Отметим, что «Карусель» и «Звезда» представляют Рузский городской округ и областной Центр спортивной подготовки № 1. Соревнования прошли в поселке Тучково в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.