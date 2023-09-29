Подмосковная команда по футзалу выиграла Всероссийскую спартакиаду инвалидов

Сборная Московской области по футзалу среди глухих спортсменов одержала победу в четвертой Всероссийской летней спартакиады инвалидов, которая состоялась в Башкортостане.

Как отмечено в информации пресс-службы регионального Минспорта, в борьбе за золотые медали подмосковный коллектив взял верх над основными соперниками — сборными Москвы и Нижегородской области. В составе победителей выступали 12 футзалистов из СШОР по игровым видам спорта во главе с тренером-преподавателем Евгением Мальковым. Вратарь Даниил Крутов признан лучшим игроком в своей команде.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Волоколамске возводится ФОК с ледовой ареной.