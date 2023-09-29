В подмосковном Волоколамске возводится ФОК с ледовой ареной

В Волоколамске любители спорта в ожидании большого события. По поручению губернатора здесь возводится физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.

В настоящее время строительные бригады выполнили более половины общего объема работ (65, 5 процента), информируют пресс-службы областного Минспорта и регионального Министерства строительного комплекса.

Как отмечает глава спортивного ведомства Дмитрий Абаренов, муниципалитет получит первый крытый ледовый каток, который выведет развитие отрасли на новый виток. Здесь будут тренироваться любители и профессионалы. На арене разместятся трибуны на 230 мест.

Окончание строительства запланировано на конец 2023 года.

Ранее сообщалось, что юные спортсмены из ДНР приехали на сборы в Подмосковье.