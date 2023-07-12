Подмосковная команда поборется за награды Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту

В Подольске все готово к началу Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. По его итогам будет сформирована сборная страны для выступления на чемпионате мира-2023.

Подмосковная команда составлена из подольчан. И это не случайно — недавно они отличились на первенстве Центрального Федерального округа, заняв первое место в общем зачете. Тренер Владимир Пацюк и накануне предстоящего старта уверен в своих подопечных. Честь Московской области готовятся защищать Данила Смирнов, Ксения Парфенова, Дарья Илица, Артем Кочарян и другие.

Главное соревнование года – чемпионат мира – состоится в августе в Саранске.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье активно вводят в оборот сельхозземли.