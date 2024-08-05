Подмосковная команда стала обладателем Кубка России по регби-7

Регбийный клуб «ВВА-Подмосковье» стал обладателем главного трофея национального Кубка по регби-7 среди мужских команд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В первый день соревнований команда обыграла краснодарских «Богатырей», калиниградский «Балтийский шторм» и «Сибирь» из Красноярска. Во второй игровой день — сборную Дагестана. В полуфинале представители Подмосковья выиграли у «Сибири», в финале — у «Богатырей». Отметим, что турнир прошел в Калининграде в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.