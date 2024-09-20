Подмосковная команда впервые выиграла Кубок России по киберхоккею

Команда «Vityaz» из Московской области впервые выиграла Кубок России по киберхоккею в формате 6×6. Об сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представители региона обыграли команду «RustyX» со счетом 4:3. В ведомстве уточнили, что Подмосковье представляли Иван Капустенко aka XxKapUdstaxX, Павел Вахненко aka peppenntur, Лука Бауер aka LucePro, Максим Гонцов aka Motzzyy, Игорь Мотов aka prostolike и Кирилл Иванов aka iStrongRus. Отметим, что турнир состоялся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.