Подмосковная команда выиграла первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту

Студенты Павлово-Посадского техникума выиграли золотые медали первенства страны по пожарно-спасательному спорту в возрастной категории 13 – 18 лет.

В Подольске, где проходило соревнование, за награды боролись около 300 спортсменов из 30 регионов. Кирилл Степушин и Валерия Костина удостоились медалей и бурных аплодисментов болельщиков. Студенты обучаются в техникуме по специальности «Пожарная безопасность». Как видим, ребята успешно совмещают теорию с практикой.

В программу состязания входило четыре дисциплины — преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, эстафета и боевое развертывание.

По итогам соревнований была формирована сборная России для выступления на августовском первенстве мира в Саранске. В настоящий момент команда проводит на базе в Подольске учебно-тренировочный сбор.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье увеличивают надои молока с помощью классической музыки.