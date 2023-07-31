В Подмосковье увеличивают надои молока с помощью классической музыки

На ферме «Александровский Спас» в Можайском городском округе для повышения надоев молока животным включают классическую музыку.

Как отмечает министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, работники хозяйства прибегают к нестандартному методу не случайно. Под Моцарта, Баха, Штрауса, Чайковского козы дают молока на несколько литров в день больше.

Фермеры производят около двадцати наименований вкусных продуктов — сыры, йогурты, творог и многое другое.

Ранее сообщалось, что подмосковные пловцы завоевали 13 медалей в финальном розыгрыше Кубка России.