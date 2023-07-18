Подмосковная команда выиграла первенство России по баскетболу 3х3

В Твери состоялось первенство России по баскетболу 3х3 среди молодежных команд. У юниоров победу праздновала команда «Khimki Power», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

В решающем матче подмосковному коллективу противостоял клуб «ЦОП СПб» из Санкт-Петербурга. Химчане доминировали на площадке от первой до последней секунды, лишь изредка позволяя сопернику немного сократить отставание в счете. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал убедительную победу химчан — 21:10.

В составе победителей выступали Сергей Драковский, Владимир Соловьев, Иван Цуканов, Александр Черевко. Подготовил квартет тренер Даниил Абрамовский. Добавим, что помимо кубка и медалей Иван Цуканов удостоился индивидуального приза самого ценного игрока соревнования.

Бронзовые медали достались команде Уральского федерального университета из Екатеринбурга.

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