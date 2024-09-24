Подмосковная команда заняла второе место на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу

В ведомстве уточнили, что «золото» на чемпионате России завоевал мужской квартет региона в эстафете 4×800 м среди мужчин, в его составе выступили Николай Вербицкий, Алексей Бутранов, Константин Толоконников и Егор Шабанов. Спортсменки Варвара Киселева, Юлия Гринько, Марина Тихонова и Александра Морозова заняли первое место в эстафете в формате 100 м + 200 м + 300 м + 400 м среди девушек до 18 лет, они выступали в рамках национального первенства. Кроме того, лучшие результаты с той же дисциплине показала юношеская команда в составе Максима Суханова, Александра Снежковского, Алексея Кравчука и Павла Вихора, в эстафете 4×110 м с барьерами — Илья Дуров, Иван Фролов, Максим Синюков и Роман Соловьев, в смешанной эстафете 4×400 м — Павел Вихор, Марина Тихонова, Алексей Кравчук и Александра Морозова. Отметим, что состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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