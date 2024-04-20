Подмосковная команда завоевала более 30 медалей на первенстве и чемпионате России по плаванию

Сборная Московской области завоевала 32 медали на первенстве и чемпионате России по плаванию спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Отмечается, что и чемпионат, и первенство России по плаванию (спорт ЛИН) прошли на прошлой неделе во Дворце водных видов спорта в Йошкар-Оле.

Известно, что к соревнованиям спортсменов из нашего региона готовили тренеры Ольга Хило, Мария Бояджиева и Павел Генералов. Всего в копилке сборной региона 7 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых наград.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне завершат уже этим летом.