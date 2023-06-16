Подмосковная команда завоевала девять медалей в чемпионате и первенстве России по роллер спорту

Культура и спорт

Фото: [Пресс-служба Минспорта МО]

В конце прошлой недели в Челябинске прошли чемпионат и первенство России по роллер спорту, а также первенство Федерации роллер спорта стране в разных дисциплинах. По итогам соревнований команда из Подмосковья завоевала девять призовых мест, сообщили в областном Минспорте.

В сообщении ведомства уточнили, что среди наград оказались четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Всего в состязаниях приняли участие свыше 250 спортсменов, которые представляли 16 регионов России. Подмосковье представляла команда из 15 спортсменов.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены выиграли первый этап розыгрыша Кубка России по лыжероллерам.

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