Подмосковная компания стала призером интеллектуального турнира «Что? Где? Когда?» на ВДНХ

На ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялся финал интеллектуального турнира Знание.Игра: Чемпионата России по «Что? Где? Когда?» среди взрослых команд от 18 лет. Так, в числе призеров оказалась подмосковная команда «Немчиновка» под капитанством Станислава Максименко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Всего в финале соревновались шестьдесят команд из двадцати шести регионов России. Помимо основного события, прошли и дополнительные игры в форматах «Лига Знаний» и «Интеллектуальная матрица», которые стали частью празднования Дня Молодежи.

Финал собрал участников в возрасте от 19 до 77 лет, включая команду «Центра Московского долголетия». Среди финалистов были представители различных профессий, от врачей до представителей медиа. Также участвовали команды известных интеллектуалов, включая Максима Поташева и Анатолия Вассермана, а также «звездные» команды крупных компаний, таких как Сбер и Яндекс.

Представители Подмосковья получили подарки от организаторов и партнеров, включая денежные сертификаты, брендированную продукцию, а также интерактивные экскурсии и билеты на мероприятия культурной, спортивной и научной жизни страны.