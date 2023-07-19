В Подмосковье можно получить укус от крупного жука

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупреждают, что у крупных жуков усачей-кожевников начался вылет.

Период размножения у жесткокрылых приходится на середину лета, поэтому насекомые сейчас очень активны. Усач-кожевник обладает весьма внушительными размерами, может достигать в длину 5-6 см. Встреча с ним может быть опасна для человека — у насекомого большое жало.

Специалисты убедительно просят не ловить жуков. Если уж встреча произошла неожиданно, не надо пытаться ухватить усача-кожевника.

Ранее сообщалось, что на закрытый мусорный полигон в подмосковном Серпухове будут водить экскурсии.