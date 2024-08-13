Подмосковная сборная одержала победу в финале Спартакиады учащихся по кикбоксингу

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей в финале XII летней Спартакиады учащихся России по кикбоксингу и заняла первое общекомандное место. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, серебряные медали получили Макар Косырев в дисциплине «поинтфайтинг», Никита Рындов в дисциплине «лайт-контакт», а также Алик Папян и Степан Новиков в дисциплине «фулл-контакт», бронзовые — Никита Петрунев в дисциплине «поинтфайтинг», Егор Фомичев и Егор Бурдин в дисциплине «лайт-контакт», а также Егор Петров в дисциплине «фулл-контакт». Отметим, что в турнире приняли участие более 100 человек из 35 регионов России. Он прошел в Барнауле в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.