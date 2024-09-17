Подмосковная сборная по самбо завоевала двадцать медалей на турнире «Бородино»

Подмосковные самбисты завоевали 20 наград на Всероссийских соревнованиях «Бородино» в Можайском округе — семь золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что представители региона заняли итоговое второе место в общекомандном зачете среди 35 регионов России. Первое место оказалось у спортсменов из Москвы, третье — Нижегородской области. Отметим, что в рамках состязаний «золото» завоевали Варвара Мишечкина (Можайский г. о.), Богдан Усольцев (г.о. Реутов), Алексей Лагуткин (Одинцовский г. о.), Арсен Симонянц (г.о. Домодедово), Александр Генералов (г.о. Мытищи), Виген Восканян (г.о. Королев) и Гор Восканян (г.о. Королев). Им присвоят звание «Мастер спорта России по самбо». Турнир провели в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.