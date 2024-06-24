Подмосковная сборная по водному поло одержала победу на Спартакиаде учащихся

Подмосковные ватерполистки заняли первое место на XII летней Спартакиаде учащихся. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что спортсменки обыграли сборную из Нижегородской области со счетом 11:10. В составе подмосковной сборной были спортсменки региональной СШОР по водным видам спорта и Училища олимпийского резерва № 4 — Алеся Германова, Александра Доломанова, Полина Иванова, Софья Иванова, Елизавета Куличихина, Анна Литвинова, Ульяна Яковлева, Анна Воронина, Полина Заковороднева, Злата Дрягина, Алиса Николаева, Полина Опарина, Анна Савченкова, Елизавета Тонких и Полина Усолкина. Отметим, что состязания прошли в спорткомплексе «Дельфин» Пензенской области в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.