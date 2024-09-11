Подмосковная сборная заняла первое место на Кубке России по керлингу

Подмосковная сборная одержала победу на Кубке России по керлингу среди смешанных команд, в ее состав вошли Михаил Васьков, Кирилл Суровов, Анастасия Мищенко и Анастасия Москалева. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В тройку лидеров также вошли команды Новосибирска и Иркутска соответственно. В соревнованиях принимали участие 16 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Удмуртия и Кузбасса. Они прошли в Новосибирске в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.