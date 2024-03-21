Подмосковная сборная заняла второе место на первенстве России по водному поло

Сборная команда Подмосковья стала серебряным призером первенства России по водному поло среди девушек до 16 лет, в нем приняли участие восемь команд из Московской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Челябинской, Ленинградской областей, ХМАО-Югры и Москвы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.