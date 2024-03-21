Подмосковная сборная заняла второе место на первенстве России по водному поло
Фото: [Федерация водного поло России]
Сборная команда Подмосковья стала серебряным призером первенства России по водному поло среди девушек до 16 лет, в нем приняли участие восемь команд из Московской, Нижегородской, Волгоградской, Астраханской, Челябинской, Ленинградской областей, ХМАО-Югры и Москвы. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В состав подмосковной команды вошли ватерполистки «СШОР по водным видам спорта». Первое место заняла команда «Дельфин» из Нижегородской области. В ведомстве уточнили, что соревнования проходили в Нижегородской области на базе СК «Дельфин» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.