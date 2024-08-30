Подмосковная сборная завоевала более двадцати наград на чемпионате и первенстве России по спидскейтингу
Фото: [Московская областная федерация роллер спорта]
Подмосковная сборная завоевала 23 медали на чемпионате и первенстве России по спидскейтингу — четыре золотые, восемь серебряных и 11 бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В сборную региона вошел 21 спортсмен. «Золото» на чемпионате завоевал Максим Гуцалов в дисциплине «трек 1000 метров». На первенстве России обладательницей трех золотых медалей стала Виктория Ручейкова. Отметим, что соревнования прошли в городе Магнитогорск в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.