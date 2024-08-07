Подмосковная сборная завоевала золотую медаль на Спартакиаде учащихся по хоккею на траве
Фото: [Фото: СШОР по игровым видам спорта и Федерация хоккея на траве России]
Подмосковная команда стала победителем летней Спартакиады учащихся России по хоккею на траве среди юношей 15-16 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Сборная региона обыграла представителей Москвы со счетом 2:1. На третьем месте оказались представители Республики Татарстан. В состав подмосковной команды вошли восемь спортсменов «СШОР по игровым видам спорта» и девять воспитанников «КСШОР «Электросталь». Спортсмен из региона Константин Седых по итогам соревнований стал лучшим игроком Спартакиады. Отметим, что состязания прошли в Крымске (Краснодарский край) в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.