В одном из отелей произошел конфликт. После сигнала тревожной кнопки наряд росгвардейцев прибыл не место и выяснил, что один из постояльцев, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с администрацией заведения и угрожал расправой.

Стражи порядка задержали гражданина и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 40-летний житель Одинцовского района. Позже выяснилось, что задержанный уже более трех месяцев находился в федеральном розыске за совершенное ранее преступление в Тольятти. Мужчина разыскивался за мошенничество в сфере бизнеса, но решил избежать наказания и заселился в отель под чужим именем, оплатив проживание на месяц вперед.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что Московская область и провинция Шаньдун намерены развивать всесторонние отношения.