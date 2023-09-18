Подмосковные росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
Фото: [Росгвардия МО]
Сотрудники Красногорского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области отличились при задержании опасного преступника.
В одном из отелей произошел конфликт. После сигнала тревожной кнопки наряд росгвардейцев прибыл не место и выяснил, что один из постояльцев, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку с администрацией заведения и угрожал расправой.
Стражи порядка задержали гражданина и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 40-летний житель Одинцовского района. Позже выяснилось, что задержанный уже более трех месяцев находился в федеральном розыске за совершенное ранее преступление в Тольятти. Мужчина разыскивался за мошенничество в сфере бизнеса, но решил избежать наказания и заселился в отель под чужим именем, оплатив проживание на месяц вперед.
По факту инцидента проводится проверка.
Ранее сообщалось, что Московская область и провинция Шаньдун намерены развивать всесторонние отношения.