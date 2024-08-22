Подмосковная студентка завоевала бронзовую медаль на Кубке Мира по самбо

Студентка факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета Нина Сердюк завоевала бронзовую медаль на финальном этапе Кубка Мира по самбо, который проходил в Кыргызстане. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Она принимала участие в боевом самбо в весовой категории до 59 килограммов и смогла одержать победу над соперницей из Казахстана в четвертьфинале. В общей сложности в соревнованиях принимали участие более 270 спортсменов из 14 стран. От России было представлено 50 самбистов, которые смогли завоевать 38 медалей.

«Поздравляем Нину с достойной наградой! Главное — победить себя и свои эмоции», — отметили представители ее факультета.

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