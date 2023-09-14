Подмосковная теннисистка стала призером международного турнира

Спортсменка из Химок успешно провела три встречи, в которфых одержала победы над соперницами из Мальты, Франции и Испании. Однако в полуфинале не смогла справиться с болгаркой Герганой Топаловой (6:2, 4:6, 3:6). Обидчица Зайцевой и стала победительницей турнира, выиграв финал у литовки Юстины Микульските. Наша теннисистка вместе с француженкой Амадиной Гессе довольствовалась бронзовой медалью.

Международные теннисные соревнования в рамках ITF 40 проходили в городе Сен-Пале-Сюр-Мер (Франция).

Ранее сообщалось, что Мострансавто перевезет участников экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево».