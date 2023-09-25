Инвестор вложит 800 миллионов рублей в новое предприятие в Подмосковье

Компания «Сладкая жизнь» возведет новый производственно-складской комплекс в индустриальном парке «Есипово» (городской округ Солнечногорск). Проект будет реализован при содействии подмосковной Корпорации развития.

Как отмечает зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиций составит более 800 миллионов рублей. На предприятии будет создано 240 рабочих мест для жителей Солнечногорского городского округа и близлежащих муниципалитетов.

Компания «Сладкая жизнь» поставляет жевательные резинки, мармелад, суфле и карамель практически во все крупнейшие федеральные торговые сети России. Приступить к строительству производственно-складского комплекса инвестор планирует весной 2024 года, запустить в четвертом квартале 2027-го.

Ранее сообщалось, что туроператоры ОАЭ совершили поездку по Подмосковью.