Подмосковная женская команда завоевала «серебро» Гранд-финала Winline лиги по баскетболу

Женская команда «Khimki Power» завоевала серебряные медали Гранд-финала Winline лиги по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В борьбе за выход в финал турнира представительницы «Khimki Power» противостояли четырехкратным чемпионкам России — команде «ЦОП-Петербург». Однако химчанки оказались сильнее и завершили встречу со счетом 13:12. А уже в главной битве международного турнира подмосковные спортсменки сошлись со второй по силе российской командой.

К сожалению, «Самара» не покорилась химчанкам и матч завершился со счетом 18:19 в пользу «Самары». Так, команда из Подмосковья и стала обладателем серебряных наград. Также по результатам Гранд-финала женская команда «Khimki Power» получила награду «Открытие сезона», а генеральный директор подмосковного Центра спортивной подготовки №5 Татьяна Аратова стала обладателем звания «Менеджер сезона».

В минувшую субботу губернатор Андрей Воробьев посетил ставший уже традиционным детско-юношеский турнир по хоккею на Кубок Александра Овечкина.