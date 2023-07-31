Подмосковные поисковики разыскали в Мурманской области обломки дирижабля «СССР-В6»

Поисковая экспедиция из долгопрудненской школы № 14 обнаружила в Мурманской области части дирижабля, который разбился 85 лет назад.

Самый большой дирижабль «СССР-В6» был построен на территории современного Долгопрудного. В феврале 1938 года он был направлен на спасение экспедиции Ивана Папанина на Северный полюс. Но до места назначения воздухоплаватели не добрались, врезавшись в Небло-гору недалеко от Кандалакши. Из 19 членов экипажа 13 погибло.

В состав поисковиков из Долгопрудного вошли преподаватели, ученики и родители школьников. На Небло-горе они покрасили мемориальный знак, рядом прикрепили информационную табличку с QR-кодом, при помощи которого можно перейти на сайт «Энциклопедия Долгопрудного». Кроме того обнаруженные фрагменты дирижабля они доставили в Долгопрудненский историко-художественный музей.

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