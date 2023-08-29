Подмосковные бадминтонисты выиграли медали крупных международных соревнований

Команда бадминтонистов Государственного социально-гуманитарного университета Коломны вернулись из Екатеринбурга с наградами Международного фестиваля университетского спорта.

В ходе трехдневных состязаний подмосковные студенты дошли до финала, в котором встретились с фаворитом турнира сборной Пекинского университета. Китайцы взяли верх — 3:1. Руководство российской делегации, тем не менее, в целом позитивно оценило выступление коломенских бадминтонистов. В составе команды выступали Артур Печенкин, Георгий Лебедев и Александра Чиханова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят парковку на 1900 машиномест.