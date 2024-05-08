Подмосковные баскетболисты достойно выступили на Всероссийских соревнованиях среди юношей

Баскетболисты из Павловского Посада стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди юношей до 15 лет имени И.Едешко. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что в решающем матче за третье место турнира представители Подмосковья обыграли команду из Тольятти со счетом 71:69. Героем развязки стал защитник подмосковной команды Егор Лясников, который в последней атаке забросил победный мяч за 0,2 секунды до финальной сирены. В итоге команда Московской области заняла третью ступень пьедестала почета.

Примечательно, что игрок спортшколы Павловского Посада Кирилл Вихрев также вошел в символическую пятерку состязаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно развиваются президентские проекты.