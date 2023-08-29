Подмосковные библиотеки провели День открытых дверей

День открытых дверей состоялся в 650 библиотеках Московской области. Мероприятия посетили 35 тысяч человек.

Как сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма, большой интерес у гостей библиотек вызвали презентации новых книг, экскурсии, квесты, викторины, мастер-классы и многое другое.

В Истре, отметим, организовали встречу с создателями мультфильма «Тайна третьей планеты», в Коломне с юными читателями общался писатель Дмитрий Емец, в Рузе создавали космические пейзажи и делали макеты спутников, а в Сергиевом Посаде провели квест «Писатели, предсказавшие будущее» и мастер-класс по рисованию 3D-ручкой «Космический переполох».

Ранее сообщалось, что свыше тысячи велогонщиков вышли на старт подмосковного заезда Gran Fondo.