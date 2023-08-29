Свыше тысячи велогонщиков вышли на старт подмосковного заезда Gran Fondo

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, трасса в Рузе уже шесть лет подряд входит в маршрутную карту серии. Здесь умеют отлично организовывать массовые соревнования.

Организаторы подготовили три дистанции на выбор — 30 километров, 50 и 96. Обязательные требования для участия в мероприятии предельно просты — исправный велосипед и наличие шлема. Всех финишеров по окончании заездов ждала уникальная памятная медаль.

Отметим, что с 2023 года серия велозаездов Gran Fondo стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». Участники заездов могут копить баллы за преодоленные километры и участвовать в розыгрышах. Следующие старты в Подмосковье пройдут в Пересвете (Сергиево-Посадский городской округ) и Яхроме (Дмитровский городской округ).

Подмосковный спортсмен завоевал медаль первенства мира по тхэквондо.