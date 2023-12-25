Подмосковные боксеры в составе сборной России одержали победу в матчевой встрече со сборной Белоруссии

Спортсмены из Подмосковья в составе сборной России по боксу одержали три победы в рамках международной матчевой встречи со сборной Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Так, Виталий Бойцов из Балашихи единогласным решением судей одержал победу над Витасом Гарцуевым. Сергей Оганисян из Люберец единогласно победил Алексея Коктикова. А также единогласным решением судей Егор Плоцын из Жуковки (Одинцовский городской округ) одолел Никиту Нагорного.

Известно, что данный турнир прошел в минувшую пятницу в Смоленске и был посвящен 1160-летию города, а также развитию дружественных отношений между Россией и Белоруссией.

Ранее Андрей Воробьев наградил многодетных и приемных родителей, дети которых отличились в спорте и творчестве.