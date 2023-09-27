Подмосковные боксеры завоевали медали международного турнира

В Анапе (Краснодарский край) прошел отборочный турнир к юниорскому первенству Европы по боксу. На пьедестал почета поднялись восемь представителей Московской области.

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, на счету молодых подмосковных мастеров кожаной перчатки восемь медалей — две золотые, три серебряные и три бронзовые. Конкуренция была высокой. Вместе с россиянами на ринг выходили команды из Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Черногории, Киргизии, ОАЭ, Сербии и других стран.

Победителями турнира стали Карина Бабаназарова из Дмитрова (весовая категория до 57 кг) и Ангелина Витова из Королева (до 81 кг). Эти спортсменки почти гарантировали себе выступление на ноябрьском первенстве континента в столице Азербайджана Баку.

Ранее сообщалось, что студенты Ступинского техникума стали участниками подмосковного форума.