Студенты Ступинского техникума стали участниками подмосковного форума

Среди более тысячи участников были студенты Ступинского техникума имени Туманова, информирует пресс-служба министерства образования Московской области. Ребята ознакомились с основами социального проектирования, изучили азы SMM-менеджмента, узнали, как создать и раскрутить бренд в интернете, как мотивировать волонтеров и повысить их навыки.

Форум «Курсом Лидера» — это образовательная платформа, призванная стать основой для создания и продвижения условий самореализации, обмена опытом и мотивации волонтеров Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за полгода в основной капитал региона поступило более пятисот миллиардов рублей инвестиций.