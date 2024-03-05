Подмосковные ДК подготовили свыше 800 мероприятий к Международному женскому дню
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма МО]
Дома культуры Подмосковья подготовили к Международному женскому дню свыше 800 мероприятий, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Предполагается, что празднования в ДК посетят более 115 тысяч человек. Гостей ждут посвященные 8 Марта концерты, фестивали, мастер-классы, кинопоказы, выставки и квесты.
Так, например, в Кашире состоится выставка рисунков и поздравительных открыток для мам, в Королеве покажут спектакль, в Черноголовке пройдет квест «Весеннее путешествие», а в Серпухове — женский форум с участием спикеров, работающих в индустрии красоты.
Узнать более подробную информацию о мероприятиях можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют создать единый стандарт домов культуры.
*Возрастное ограничение 6+