Подмосковные ДК подготовили свыше 800 мероприятий к Международному женскому дню

Предполагается, что празднования в ДК посетят более 115 тысяч человек. Гостей ждут посвященные 8 Марта концерты, фестивали, мастер-классы, кинопоказы, выставки и квесты.

Так, например, в Кашире состоится выставка рисунков и поздравительных открыток для мам, в Королеве покажут спектакль, в Черноголовке пройдет квест «Весеннее путешествие», а в Серпухове — женский форум с участием спикеров, работающих в индустрии красоты.

Узнать более подробную информацию о мероприятиях можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе планируют создать единый стандарт домов культуры.

*Возрастное ограничение 6+