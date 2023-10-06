Подмосковные фигуристы победили на Мемориале Панина-Коломенкина

Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный, представляющие Московскую область, выиграли соревнования в танцах на льду на Мемориале Николая Панина-Коломенкина, который прошел в Санкт-Петербурге.

Как отмечено в информации пресс-службы подмосковного Минспорта, дуэт победил по программе мастеров спорта с большим преимуществом, опередив на 18 баллов танцоров из Москвы Варвару Курносенко и Федора Варламова.

В состязаниях танцевальных дуэтов по программе кандидатов в мастера спорта лучшими были также фигуристы из Подмосковья Анна Коломенская и Артем Фролов.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что до конца этого года в Подмосковье введут в эксплуатацию 13 крупных спортивных объектов.