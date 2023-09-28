Подмосковные гандболисты успешно стартовали в международной лиге

Мужская гандбольная команда «Чеховские медведи» из Чехова с победы начала выступление в SEHA – Gazprom League сезона 2023/2024, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.

На своей площадке россияне одолели клуб из «Аист Китая» — 39:25. У хозяев самым результативным стал Александр Ермаков, забросивший 12 мячей. Лучшим игроком матча признан голкипер Дмитрий Павленко. Как отметил главный тренер «медведей» Владимир Максимов, соперник достойно сражался, и игра получилась интересной.

Следующий матч в рамках SEHA – Gazprom League «Чеховские медведи» проведут на выезде. Через две недели в Могилеве подмосковные гандболисты сразятся с местным клубом «Машека».

Ранее сообщалось, что подмосковный «Феникс» ведет борьбу за медали чемпионата России по следж-хоккею.