Подмосковный «Феникс» ведет борьбу за медали чемпионата России по следж-хоккею

Подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс» одержал победу в заключительном матче первого круга чемпионата России сезона 2023/2024. Об этом информирует пресс-служба регионального Минспорта.

В трудной борьбе «Феникс» взял верх над сборной Москвы — 2:0. Обе заброшенные шайбы на счету Александра Полина. После первого этапа, который принимал Ижевск, подмосковные спортсмены занимают третье место. Впереди «АКМ-следж» (Тульская область) и «Югра» (ХМАО-Югра).

Следующий этап чемпионата состоится в конце октября – начале ноября в Ханты-Мансийске.

Ранее сообщалось, что финальный матч летнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Чехове.