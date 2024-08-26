Подмосковные гольфисты завоевали пять наград на летней Спартакиаде учащихся

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на соревнованиях по гольфу в рамках XII летней Спартакиады учащихся России, в копилке команды оказались две золотые, две серебряные и одна бронзовая награды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В составе подмосковной сборной выступали Алиса Молоканова, Елизавета Кошкина и Алина Герман, она стала сильнейшей в командных соревнованиях. На втором месте оказались представители из Москвы, на третьем — из Санкт-Петербурга. Елизавета Кошкина также получила «золото» в личном первенстве, Алиса Молоканова — «серебро» в этой же категории. Юношеская сборная региона, в состав которой вошли Кирилл Дунаев, Марк Пучков и Глеб Сотников, стала серебряными призером в командном зачете, Марк Пучков также получил бронзовую медаль в личном зачете. Отметим, что соревнования прошли в гольф-клубе «Форест Хиллс» в Подмосковье в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.