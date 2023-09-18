Подмосковные гребчихи отличились на чемпионате России

На чемпионате России по гребному спорту, прошедшем в Ростове-на-Дону, дважды на пьедестал почета поднимались подмосковные спортсменки.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, в заезде двоек парных на 2000 метров золотые медали выиграл дуэт в составе Екатерина Питиримова/Ольга Иноземцева. В гонке четверок без рулевого на 2000 метров подмосковный квартет финишировал вторым. Серебряных медалей удостоились Анастасия Смагина, Анна Кореневская, Диана Свирикова и Юлия Голубкова.

​Ранее сообщалось, что 79-летняя подмосковная бегунья выиграла престижный марафон.