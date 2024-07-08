Подмосковные гребцы завоевали четыре награды медали на Кубке России

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по гребному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, женская команда региона завоевала «золото» на дистанции две тысячи метров. В ее составе — Екатерина Костюхина, Мария Жовнер, Анна Кореневская, Ольга Иноземцева, Софья Иванова, Александра Брысина, Виктория Соловьева, Елизавета Литвиненко и Ирина Ульянова. Ольга Иноземцева и Екатерина Костюхина заняли второе место в дисциплине «двойка парная 2000 м женщины». Аналогичную награду получили Анна Кореневская и Оксана Ганичева в дисциплине «двойка без рулевого 2000 м женщины» и Мария Жовнер в дисциплине «одиночка 2000 м женщины». Отметим, что соревнования прошли в Казани в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.