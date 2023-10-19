Подмосковные хоккеистки вернули титул чемпионок России

Женская команда по хоккею на траве «Динамо-Электросталь» в заключительном матче чемпионата России победила татарстанский клуб «Ак Барс-Динамо» и после годичного перерыва вновь стала обладателем золотого комплекта медалей.

Заключительный тур первенства проходил в Казани. Подмосковный коллектив во главе с тренером Светланой Ивановой и хозяева долгое время шли вровень по набранным очкам. Все решалось в последнем матче сезона, отмечается в сообщении пресс-службы подмосковного Министерства физической культуры и спорта.

Хоккеистки из Электростали уверенно контролировали весь ход игры от первой до последней минуты. Счет открыла Элина Князева, а затем ворота казанских спортсменок трижды поразила Диана Батюкова. Счет 4:0 отлично отражает полное превосходство подмосковной команды. Казань сложила с себя чемпионские полномочия.

Вместе с чемпионским Кубком и золотыми медалями в Электросталь отправились и два индивидуальных приза. Виктория Александрина признана лучшим вратарем чемпионата, а Светлана Арусия — лучшей нападающей. Бронзовые награды достались столичному «Востоку».

Напомним, в этом сезоне «Динамо-Электросталь» также завоевало Суперкубок и Кубок России.

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