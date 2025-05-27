Подмосковные и американские пауэрлифтеры схлестнутся на турнире в Москве

12–13 июля арена VK Stadium примет крупный спортивно-развлекательный фестиваль Pride Sport Fest. Его центральным событием станет Кубок памяти Николая Каганского. Участники профессионального турнира по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и строгому подъему на бицепс будут состязаться за 12,5 млн рублей — рекордный призовой фонд для подобных турниров за всю историю России.

Московскую область в разных дисциплинах представят шесть спортсменов: Андрей Сапожонков (Талдом), Максим Лухин (Серпухов), Иззатулло Мухамадов (Химки), Олег Лившиц (Старая Купавна), Дмитрий Жемаркин (Серпухов) и Анна Морозова (Воскресенск). Также в числе участников кубка десятки рекордсменов мира из России, США, ЮАР, Польши, Венгрии, Ирана и других стран. В частности, в турнире примут участие обладатель мирового рекорда в жиме лежа Джулиус Мэддокс (355 кг), пауэрлифтер-рекордсмен всех времен из ЮАР Колтон Энгельбрехт (1200 кг в троеборье), а также Дэнни Григсби — американец, который поднимает в становой тяге без экипировки почти полтонны (487,5 кг).

«Pride Sport Fest — это прекрасная возможность интересно провести выходные всей семьей и познакомить детей с силовыми видами спорта. Мы стремимся сделать пауэрлифтинг понятным и интересным для широкой аудитории. Подобные фестивали вовлекают в спорт новичков, молодежь, родителей, детей и всех, кто хочет попробовать что-то новое. Профессиональным спортсменам фестиваль позволяет состязаться на помосте с сильнейшими атлетами планеты: конкуренция на Кубке памяти Николая Каганского высочайшая», — заявляют организаторы.

В программе Pride Sport Fest этого года баттлы и армфайты, общение с известными спортсменами и блогерами, мастер-классы от экспертов фитнес-индустрии и интерактивные зоны, нестандартные активности и выступления популярных артистов.

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